CdM | stato di calamità e 2 milioni per Ischia De Luca | ' Non si può tornare in quelle case'

Il Consiglio dei ministri riunito per la dichiarazione dellodi emergenza, ha stanziato per l'...detto il ministro per il Sud con delega alla Protezione civile Nello Musumeci al termine del. ...La dichiarazione del leader leghista smentita da prefetto e Piantedosi. De Luca attacca dopo la gaffe: "Taccia chi ha difeso ...Il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato d'emergenza per Ischia per un anno e ha nominato Simonetta Calcaterra come commissario straordinario ...Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d' Ischia , si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare di piazza Anna ...