Bufera sulla Rai | pioggia di critiche per la telecronaca ultrà di Adani

(Di domenica 27 novembre 2022) Ci vanno giù durissimo molti utenti di Twitter nel commentare ladella Rai della partita vinta all'Argentina di Leo Messi col Messico ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. Il bersaglio di centinaia di tweet è il commento tecnico di Danielegiudicato da molti come "tifoso" e sopra le righe. C'è anche chi gli dà del "mitomane fuori di testa che urla come fosse al baretto sotto casa sua. E invece fa il telecronista alla Rai pagato con i miei soldi. Inaccettabile e vergognoso", riporta Adnkronos. L'ex difensore dell'Inter si è lasciato andare a un'esultanza fragorosa nel commentare il gol della Pulce: "Urla da cavernicolo sul gol. Basta così", tuona un utente. "Ma non si è accorto che non è Bobo Tv ma la tv di Stato?!", scrive un altro riferendosi alla partecipazione dial format nato su Twitch con Bobo Vieri. ...