Borna Sosa torna di moda con la Croazia | l’Inter ci pensa | Primapagina

(Di domenica 27 novembre 2022) 2022-11-27 22:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Italia la sogna da tempo, all’Italia è accostato da anni. Ora la sua testa è tutta sul Mondiale che sta giocando con la sua, ma, una volta terminata l’esperienza in Qatar tornerà e mettere la mente sul suo futuro. E sul mercato, perché anche a gennaio ci saranno diverse squadre che proveranno a portarlo via dallo Stoccarda, dove il classe ’98 gioca da organi quattro anni e da dove si sente pronto a spiccare, finalmente, il volo. FUTURO NERAZZURRO? – Tra chi hato più recentemente a lui c’è l’Atalanta, che la scorsa estate fece dei tentativi concreti per regalare a Gian Piero Gasperini un altro esterno di grande corsa e qualità. Una necessità che ...

Calciomercato.com

Quella del Khalifa International Stadium di Doha a partire dalle 17 sarà sfida ricca di uomini mercato con David,e Gvardiol nel mirino di tanti. La partita sarà trasmessa in chiaro da Rai ...Un nuovo esterno, tipo, andrebbe inserito in modo graduale e comunque bisogna vedere quando potrebbe arrivare. In ultima analisi, Mario Pasalic . E qui la situazione si complica perché, ... Borna Sosa torna di moda con la Croazia: l'Inter ci pensa Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Croazia-Canada è la seconda gara in programma oggi che chiude la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022, il più complicato per i pronostici iniziali e in cui è ancora tutto in gioco.