Anticipi | doppio pari | ricco di gol a Pescara | a reti inviolate a Montemesola

(Di domenica 27 novembre 2022) Factor-X nei duedella ottava giornata di Serie A Puro Bio. Ai gol non mancano, la protagonista assoluta è l’ex Lucileia, che si porta a casa il pallone per il suo hat trick, non i tre punti: a 3’15” dal suono della sirena Bruna Borges decreta il salomonico 3-3 del PalaRigopiano. Non si segna, invece, al PalaCurtivecchi: l’Italcave Real Statte continua a non brillare, per la Vis Fondi è il primo punto della sua storia nel gotha del calcio a 5 in rosa. SERIE A PURO BIO – 8ª GIORNATASABATO 26 NOVEMBRE – ORE 15FEMMINILE-BITONTO 3-3 ITALCAVE REAL STATTE-VIS FONDI 0-0 Fonte articolo e foto: www.divisionecalcioa5.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

