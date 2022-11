A Casamicciola recuperati i corpi di un'anziana e una bambina. Si cercano ancora 9 dispersi

(Di domenica 27 novembre 2022) - La piccola si trovava all'interno di una casa travolta dalla frana, l'nella zona di via celario. Una donna di 31 anni Eleonora Sirabella era stata recuperata ieri. Proseguono senza sosta le ...

- La piccola si trovava all'interno di una casa travolta dalla frana, l'anziana nella zona di via celario. Una donna di 31 anni Eleonora Sirabella era stata recuperata ieri. Proseguono senza sosta le ...È di una bambina di 5 - 6 anni il cadavere trovato in una delle case travolte all'alba di ieri. Un'altra vittima identificata nel primo pomeriggio. Proseguono le ricerche dei dispersi. Il Cdm nomina ...Sono in corso le operazioni della Guardia Costiera nell'ambito del dispositivo di Protezione civile, attivato a seguito dell'ondata di maltempo ...Si era accorta della tragedia imminente Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della tragedia di Casamicciola, ed aveva chiesto aiuto. Secondo quanto si è appreso, infatti, poco prima che il f ...