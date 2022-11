1899 | le lingue parlate sul set della serie Netflix | “Un processo complicato”

Leggi su screenworld

(Di domenica 27 novembre 2022) Una delle caratteristiche più interessanti di, nuovatvnata dalla mente intricata dei creatori di Dark, è il fatto di essere uno show multilingua. I protagonisti, provenienti da diversi paesi europei proprio come i loro personaggi, hanno infatti potuto recitare nella propria lingua madre. Il risultato? Una decina di idiomi differenti parlati sullo stesso set. Una situazione inizialmente piuttosto complessa che Baran bo Odar ricorda in questo modo: “Avevo degli script fonetici e guardavo costantemente il monitor cercando di seguire i dialoghi; il che è difficile in francese, perché parlano velocemente, ed è ancora più difficile in cantonese, perché quella lingua sembra provenire da un altro mondo. Poi un giorno mi sono detto: dimentichiamoci di quello che dicono e ascoltiamo come lo dicono. Vediamoli come strumenti ...