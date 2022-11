Regina Elisabetta II | come è morta? «Aveva un cancro» L' indiscrezione che smentisce il certificato ufficiale

'Laha lottato segretamente contro un tumore per più di un anno': la rivelazione arriva a distanza di tre mesi dalla scomparsa di, avvenuta ufficialmente per 'vecchiaia'. A stravolgere ...Un nuovo libro sullaII riscrive la storia della sua morte, facendo riferimento a una nuova causa del decesso. A scrivere " Elizabeth: An Intimate Portrait " è stato l'autore, ex deputato conservatore a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un nuovo libro sulla Regina Elisabetta II riscrive la storia della sua morte, facendo riferimento a una nuova causa del decesso. A scrivere “Elizabeth: An Intimate Portrait” è stato l’autore, ex ...