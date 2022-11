Nuoto Paralimpico | Bortuzzo vince l’argento nei 100 rana | è rinascita nello sport

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 26 novembre 2022) A distanza di oltre tre anni Manuelsi prende la sua rivincita anche in vasca. Torna a gareggiare il nuotatore delle Fiamme Oro, dopo il grave fatto di cronaca del febbraio del 2019 (leggi qui). Stringe nelle mani un preziosissimo argento della vita e dello. Il sogno di Manuel è partecipare alle Paralimpiadi e oggi agli Assoluti dilancia il cuore verso Parigi 2024. La strada inizia dal secondo posto assoluto nei 100SB4 con la divisa cremisi con il tempo di 2’01”57. (foto@GiorgioScala-DBM) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...