Non sono solo Fiamme d’oro 

(Di sabato 26 novembre 2022) Se non esistessero i corpi militari lo sport italiano sarebbe molto più povero. Aeronautica, Marina, Esercito, Carabinieri, Polizia, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo forestalela miniera d’oro dei nostri atleti. Garantiscono uno stipendio, una sicurezza economica che in certe discipline sarebbe impossibile 14esimo posto nel medagliere davanti a tanti nazioni importanti”, racconta Francesco Montini, il presidente delleOro che nella loro storia hanno portato 92 medaglie olimpiche e 31 paralimpiche (oltre a 190 titoli mondiali assoluti) all’Italia. Da Livio Berruti a Marcell Jacobs la storia è lunga e ricchissima con un’accelerazione impressionante negli ultimi anni quando in squadrapotuti entrare anche gli atleti paralimpici. Scorri l’elenco dei medagliati che vestono la divisa cremisi ...

