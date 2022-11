Meteo | le previsioni in Campania di sabato 26 novembre 2022

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,26. Avellino – Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 32mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1657m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 22mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1581m. I venti ...

Alcune regioni oggi sono in codice arancione per l'allerta maltempo (immagine home page: tratta da tweet del dipartimento della protezione civile). Per la Puglia allerta con validità dalle 8 per ...LEDI SABATO 26 NOVEMBRE AL NORDAl mattino deboli precipitazioni sulla Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino, ...La rilevazione radar più vicina delle ore 5:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo in prevalenza ...Rovesci e temporali a più riprese in Sicilia, più intensi e anche a locale carattere di nubifragio. Allerta arancione in tutta l'isola.