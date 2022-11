LIVE Argentina-Messico | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Messi e Di Maria partono titolari

Alle 20- Messico: Messi è spalle al ...Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Messico: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Sono Argentina e Messico a chiudere questo sabato Mondiale. Di seguito le formazioni ufficiali: Argentina: E. Martinez; Montiel, Otamendi, L. Martinez, Acuna; G ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...