Jerry Lee Lewis era un rocker e un delinquente vero

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 novembre 2022) Verso il trigesimo diLee, in questo momento all’inferno per le mille malefatte oppure in purgatorio o meglio ancora in paradiso per l’infinita misericordia di Dio, penso a questoestremo, selvaggio, scatenato, a questosudista felicemente soprannominato “The Killer”, incendiario di pianoforti (col rischio di fare strage di spettatori), incestuoso ed efferato (la terza delle sette mogli era una cugina t-r-e-d-i-c-e-n-n-e), bigamo (a volte si sposava senza divorziare), alcolizzato anzi politossico, amfetamine e sonniferi e whisky tutto insieme, collezionista di mitragliatrici, feritore di un chitarrista (sopravvissuto perché al posto del mitra gli sparò con la pistola), arrestato sempre per faccende di armi davanti alla casa di Elvis Presley, evasore fiscale, indebitato fino alla bancarotta, ...