Irene Cara è morta | l' attrice e cantautrice di hit Fame e Flash Dance aveva 66 anni

Leggi su movieplayer

(Di sabato 26 novembre 2022), un pilastro della musica americana e mondiale si è spenta nelle scorse ore; la conferma arriva dalla sua agente e dalla famiglia.Escalera per intero), celebre cantante eamericana èall'età di 63. Per adesso non sono state ancora ufficializzate le ragioni del decesso, riportando che si è spenta nella sua casa in Florida. Nel corso della sua carrieraè riuscita a raggiungere la celebrità mondiale grazie a canzoni come... What a feeling, fino a vincere due volte l'oscar per la miglior canzone. L'annuncio ufficiale della scomparsa è arrivato direttamente sul profilo ...