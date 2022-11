Il Re 2 | al via le riprese della seconda stagione del prison drama con Luca Zingaretti

Leggi su movieplayer

(Di sabato 26 novembre 2022) Sono ufficialmente iniziate leserie Sky Original: continua la storia di Bruno Testori, 'Il Re' del carcere San Michele interpretato da. Sono iniziate lede Il Re, ilSky Original condiviso in otto nuovi episodi diretti da Giuseppe Gagliardi. La serie, prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, è critta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini. Il Re -vedeancora protagonista nei panni di Bruno Testori, il controverso direttore di un carcere di frontiera alla fine ...