Il metaverso da collezione

MF Fashion

Ilè composto da cinque aree, tutte con nomi che si riferiscono a punti di riferimento ... unadi 10.000 NFT progettati per assomigliare in qualche modo al meme Doge che ha dato il ...Nelladi arte ci sono 678 opere, 102 fondi di archivio con oltre 400mila documenti, 2600 ... una sfida tra mostre e festival internazonali e sezione sul(Maxxiverso) vinta con ... Pinko sbarca nel metaverso con la prima collezione di Nft - MFFashion.com Gli aspetti del Metaverso di Dogeliens (DOGET) si trovano nell'Astronave, che funge da portale per il Metaverso ...Le creazioni degli studenti di Istituto Modartech testimoniano una commistione tra i due mondi, dando vita a collezioni di forte impatto, apprezzate nei contest internazionali ...