Il maltempo flagella ancora Ischia Quattro dispersi | tra cui un neonato

Leggi su agi

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Sono 4 inella frana che ha travolto le abitazioni a Casamicciola Terme, sull'isola di, alle 5 di questa mattina. Fonti delle forze dell'ordine confermano che al momento sono 2 le abitazioni sommerse dal fango lungo via Celario. Isono una 25enne residente al civico 8 e una famiglia composta da marito moglie e un. Case allagate nei primi piani, fango nelle strade, auto trascinate via. Decine e decine di segnalazioni alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Allertata anche la prefettura di Napoli. L'isola è di nuovo al collasso per il. Dalle 21 di ieri sera su gran parte della Campania è allerta arancione e che dovrebbe perdurare fino alle 21 di oggi. Il porto di Casamicciola è impraticabile per il mare agitato e il vento. In particolare, intorno ...