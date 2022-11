Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

(Di sabato 26 novembre 2022) Il 25 novembre ricorre laper l’eliminazione dellale. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1999, decise di rappresentare in tutto il mondo laper ribadire, diffondere e sensibilizzare, soprattutto le giovani generazioni, su questo gravissimo fenomeno che, purtroppo, vede sempre più coinvolta anche l’Italia. Anche il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, da sempre sensibile al tema della nondi genere, ha invitato tutte le calciatrici ed i partecipanti alle gare di portare in campo il segno rosso sul viso nel corso delle partite per il prossimo 27 novembre 2022 per tenere accesa quella luce che illumini la coscienza, la cultura, in difesa delle ...

MEF

Un gesto emozionante "Avere i ragazzi delle scuole, ospiti in sala consiliare per laper l'eliminazione della violenza sulle donne è stato qualcosa di straordinario " ha ...Nelladella violenza contro le fa sentire la propria voce per denunciare i casi di , una forma di abuso ancora più subdolo perché non immediatamente riconosocibile. Chiara Ferragni ... La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Procura della Repubblica di Milano, l’Arma dei Carabinieri, ...Le persone coinvolte hanno mostrato particolare interesse al tema ed espresso parere positivo in merito all’iniziativa Redazione Fabriano, 26 novembre 2022 – Questa mattina, per celebrare la Giornata ...