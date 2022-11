Frana Casamicciola | esercito sul posto per supportare i soccorsi

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue il supporto delle forze armate ai, su disposizione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in coordinamento con il dipartimento della Protezione civile. Dopo l’invio di un elicottero dell’aeronautica militare, avvenuto nelle ore immediatamente successive alla, sono ora in corso i preparativi per inviare ulteriori forze militari in soccorso. ll personale della base logistica dell’di Ischia è sulper effettuare i sopralluoghi mentre due ufficiali del Comando Forze operative Sud sono presenti nella sala operativa della prefettura di Napoli . Inoltre sono pronti a muovere con due ore di preavviso un plotone genio con attrezzature per l’intervento in pubbliche calamità è un plotone bersaglieri della Brigata Garibaldi ...

... dove oggi si è verificata unae colate di fango che hanno provocato più di una decina di dispersi. I dati del catalogo gestito da CNR IRPI evidenziano come nella zona diTerme si ...In corso anche l'evacuazione di una famiglia bloccata dal fango nella propria abitazione nella zona alta diTerme, in via Santa Barbara, che e' stata colpita da una. (npk) 26 ...ROMA (ITALPRESS) – “Al momento non ci sono morti accertati”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco per seguire in video conferenza ...A mezzanotte, racconta Lisa dalla sua casa nel bel mezzo del disastro, 'ha iniziato a piovere fortissimo, ma noi siamo abituati a poche ore ...