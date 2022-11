Europei maschili curling 2022 | risultati e classifica

(Di sabato 26 novembre 2022) Tutti ie ladeglidi, in programma ad Oestersund (Svezia) da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Sul ghiaccio della Oestersund Arena si sfideranno per il titolo continentale dieci formazioni. Fra queste anche l’Italia di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini. Di seguito, ladel girone e tutti iaggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO: CHI ACCEDE IN SEMIFINALE? PROGRAMMAFEMMINILI: DATE, ORARI E TV Finale Oro DOMENICA 26 NOVEMBRE 13.00 Svizzera-Scozia 4-5 Finale Bronzo SABATO 25 NOVEMBRE 19.00 Italia-Svezia 10-7 I...

Ad Ostersund l'Italia conquista per il secondo anno di fila la medaglia di bronzo aglidi curling, imponendosi 10 - 7 sulla Svezia. La partita si avvia nel modo migliore per gli azzurri che sfruttando l'imprecisione di Eriksson mettono a segno tre punti: lo skip ...L' Italia maschile del curling festeggia la medaglia di bronzo agli2022 andati in scena ad Oestersund (Svezia) . Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini hanno sconfitto la Svezia con il punteggio di 10 - 7 in un ... Europei maschili curling - Troppo corta l'ultima stone di Retornaz: la Scozia ruba la mano all'Italia Come in campo femminile, anche in quello maschile la Svizzera dovrà aspettare per festeggiare un nuovo oro europeo dopo quello vinto nel 2013. Nella finalissima della rassegna continentale ad Östersun ...L'Italia del curling maschile è medaglia di bronzo agli Europei. La squadra azzurra capitanata da Joel Retornaz (Fiamme Oro), impegnata nel torneo continentale a Ostersund, in Svezia, ha vinto per 10- ...