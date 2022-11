Coppa Davis | Italia eliminata dal Canada in semifinale | decisiva la sconfitta di Berrettini e Fognini nel doppio

MALAGA (SPAGNA) - Nel doppio di spareggio contro il Canada, è sfumato il sogno dell'Italtennis di tornare ad alzare al cielo laa 46 anni dall'unico trionfo. In semifinale, dopo l'1 - 1 determinato dai singolari, Matteo Berrettini e Fabio Fognini hanno perso di fronte al duo nordamericano col punteggio di 7 - 6(2) ...Gli azzurri Matteo Berrettini e Fabio Fognini sono stati sconfitti 2 - 0 dai canadesi Auger Aliassime - Pospisil col punteggio di 7 - 6, 7 - 5 nel match decisivo della semifinale e sarà così il Canada,...Gli azzurri vanno avanti di un break in entrambi i set, ma si fanno rimontare e capitolano contro Aliassime e Pospisil: il Canada vola in finale, Berrettini opaco ...Saranno Canada e Australia a giocare la finale di Coppa Davis 2022, sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Nella seconda semifinale il Canada ha battuto per 2-1 ...