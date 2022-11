Che faccia Prego? Impensabile Fagnani sulla Bernardini De Pace

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Con Belve che ha concluso l'edizione 2022, Francescapuò togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E così la conduttrice di Rai2 si sofferma su ogni ospite del programma. Tra questi AnnamariaDe. L'avvocato divorzista più famoso d'Italia non ha risparmiato nessuno. Prima la frecciata a Francesco Totti: "Ma Totti chi? Non so chi sia. Non ricordo niente, mi avvalgo della facoltà di non rispondere", commentava dopo i contrasti per un mancato accordo. Poi Gabriele Muccino, il regista l'aveva definita come una "che schiaccia la vita delle persone come noi" e al quale non ha fatto attendere la replica: "Muccino l'ho querelato, il mio avvocato David Leggi ha già presentato la denuncia. L'ho querelato perché ha detto che io ho fatto otto denunce penali tutte archiviate e io non le ho mai fatte nella mia ...