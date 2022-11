Canale 5 | la separazione che non ti aspetti arriva sul più bello

(Di sabato 26 novembre 2022) Scopriamo insieme che cosa sta succedendo ad una delle coppie che sembrava andare d’amore e d’accordo ma non è così. Stiamo parlando dell’amato programma che va in onda tutti i giorni con la regina delle televisione. Si stiamo parlando proprio di lei e del programma Uomini e Donne, ma la triste notizia non riguarda direttamente L'articolo proviene da Leggilo.org.

Antenna Sud

...argentina pare essere tornata insieme dopo aver annunciato di essere 'in corso di'. ...su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter Clicca qui per iscriverti al nostro...... ampiamente nota come tutti i retroscena della suada Francesco Totto che dalla scorsa ...al massimo rispetto del pubblico che ogni sabato e domenica mattina si sintonizza sul primo... Serie C/C: Viterbese, separazione consensuale col ds Fernandez Partirà il 24 novembre su Canale 5 la nuova avventura a puntate che terrà compagnie agli italiani fino al 15 Dicembre Dal 24 novembre andrà in onda su Canale 5 la nuova miniserie “Passaporto per la li ...Dal 16 dicembre al 9 gennaio la conduttrice sarà assente da Mattino Cinque per dedicarsi alla nuova edizione del concerto di Capodanno di Canale 5.