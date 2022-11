Violenza sulle donne | Mattarella | Contro i diritti umani Aumentano gli abusi sessuali e gli sfregi Numeri choc

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il 25 novembre sta diventando una data sempre più importante per tutto il mondo e quindi anche per l'Italia. Si celebra oggi la giornata internazionale per l'eliminazione dellale. Inel nostro Paese sono drammatici, solo nel 2022 si sono registrati 104 femminicidi. Sull'argomento ha usato parole molto forti il presidente della Repubblica Sergio. "Lale- ha detto il capo dello Stato - è una aperta violazione dei, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali. Negli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscerla, eliminarla e prevenirla in tutte le sue forme - prosegue ...