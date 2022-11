Usa | la Polizia di San Francisco propone il poliziotto-robot con licenza d’uccidere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il Dipartimento didi Sanl’utilizzo delcon ladi uccidere. Il 29 novembre, potrebbe essere già accettata. La Bay Area si oppone. San: associazione per i diritti civili protesta contro il “” Remotec Andros F6A bomb-disposal– Ph: Damian Berg/US navy/EPAIl Dipartimento didi San(SFPD) ha elaborato una bozza in cui sil’utilizzo di«mortali» da utilizzare in circostanze difficili. Per il momento la proposta è approvata dalla commissione, e attende la ratifica del voto finale. Stando alle informazioni diffuse dal giornale locale ...