Selvaggia Lucarelli replica a Carolyn Smith | “Sparla di colleghi a gara aperta”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Traè faida. Le due giudici di “Ballando con le Stelle” sono ormai protagoniste di una sorta di “programma nel programma” fatto di frequenti punzecchiamenti.vanta un’esperienza ultradecennale all’interno della trasmissione forte della sua lunga carriera da ballerina e coreografa. Dal canto suo. la giornalista ha alle spalle sette lunghi anni da giudice. Un momento di grande tensione tra le due si è registrato durante la puntata del 5 novembre. “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato ‘Ballando con le stelle’, quindi stai buona”, ha detto. “Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l’ho. Faccio ...

Un regalo di compleanno speciale daa Lorenzo ...Ormai si sa, i battibecchi tra i giudici sono una costante di Ballando con le Stelle. Soprattutto quando c'è di mezzo, famosa per non avere peli sulla lingua e dire sempre ciò che pensa. Questa volta la giornalista è stata protagonista di una discussione, via social, con la collega Carolyn Smith ,...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Le due giurate di Ballando con le Stelle si sono scontrate tramite social dopo le critiche di Carolyn Smith a Selvaggia Lucarelli e Lorenzi Biagiarelli.