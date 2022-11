(Di venerdì 25 novembre 2022) Strabordanti, ipnotici, divertentissimi: chi ha potuto assistere in questi giorni ai concerti italiani, che hanno fatto tappa a Torino, Bologna, al Bloom di Mezzago e all’Argo16 L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

...essere apprezzabile il proposito di utilizzare il mezzo filmico per veicolare una serie di... momenti onirici e flashbackdi chi ha assunto allucinogeni come fossero Zigulì - e mi ...Si tratta di una sostanza tutta sintetica che genera effetti, visioni e distorsioni ... 13enne morto dopo una caduta: in chat insulti e minacce I carabinieri hanno analizzato isu ... Psichedelici messaggi dal cosmo degli Acid Mothers Temple | il manifesto