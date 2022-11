Mondiali 2022 | Olanda-Ecuador 1-1 | Qatar eliminato

...deiin Qatar. Andrea Stramaccioni, seconda voce della Rai, durante la telecronaca di Galles - Iran, torna a infiammare i telespettatori, e Twitter, con un nuovo show. Leggi anche Qatar, ...... all'esordio aidi Qatar2022, contro la Serbia di Vlahovic (in campo nella ripresa) e Kostic (rimasto in panchina). Le immagini del fuoriclasse ex Barcellona in lacrime in panchina hanno ...Olanda Ecuador: dove vedere in tv e streaming la partita della seconda giornata dei Mondiali 2022 in Qatar, valida per il Gruppo A della competizione. ECUADOR (4-4-2): Galindez; A. Preciado, F. Torres ...(Adnkronos) - Olanda ed Ecuador pareggiano per 1-1 in un match del gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio degli 'arancioni' con Gakpo al ...