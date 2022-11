“Lukaku o Haaland?” | De Bruyne non ha dubbi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo la faticosa vittoria di misura contro il Canada al debutto in Qatar, il Belgio dovrà affrontare il Marocco. Alla conferenza stampa odierna si è presentato Kevin De, centrocampista della nazionale belga e del Manchester City. Deè stato messo alla prova con una domanda scomoda in conferenza stampa. De“Meglio?”. Il top player belga non sembrava contento di aver ricevuto questa domanda, ma la sua risposta è stata chiara: “Scelgoperché ha qualcosa di speciale. Voglio molto bene a Rom, è il mio fratellino. Ma Erling è un giocatore speciale e ce l’ha dimostrato sin qui nel Manchester City”.

