L' Inghilterra sbatte sugli Stati Uniti | pari senza reti E ora nel girone B

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tutto ancora aperto nelB.non vanno oltre lo 0-0 nel match dell'Al Bayt Stadium: dopo un primo tempo con diverse occasioni nella ripresa Kane e compagni non sono riusciti a trovare la rete della qualificazione agli ottavi di finale. Si deciderà tutto martedì nell'ultima giornata, con gli inglesi che sfideranno il Galles e gli americani che se la vedranno con l'Iran in un match che si preannuncia infuocato. L', chiamata a confermarsi dopo il 6-2 contro l'Iran, ha attaccato sin dai primi minuti di gioco: la prima occasione è capitata a Harry Kane, ma la conclusione del numero 10 è stata deviata da Zimmerman. La risposta degli Usa è stata immediata, ma il colpo di testa di Wright è terminato sul fondo. Due le occasioni clamorose non sfruttate dalla ...

Liberoquotidiano.it

Come nel finale di- Iran, la tecnologia interviene nuovamente su una trattenuta da ... Ma Messicontro i sauditi. In Qatar si è già scritta una pagina di storia.Qui non si scherza: il Qatarin faccia l'importanza del godere di diritti civili spesso ... Ed allora eccoli schierati a centrocampo gli intrepidi Kane () e Van Dijk (Olanda) che ... Qatar 2022, l'Inghilterra sbatte sugli Stati Uniti: pari senza reti L’Inghilterra sbatte sul muro degli Stati Uniti e rischia di complicare la corsa verso la qualificazione. Partita attenta di McKennie e compagni che hanno strappato un punto importante in vista dell’u ...piazza la palla in porta dopo averla fatta sbattere contro la traversa. LEGGI ANCHE: USA, i convocati per Qatar 2022 Al 71' l’Inghilterra dilaga ancora, splendida azione personale in area di Rashford ...