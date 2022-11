Lecce | uno studente è entrato nel registro elettronico per cambiare un brutto voto | i sospetti della preside

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilche cambia, passando da insufficiente a sufficiente, e subito dopo parte la notifica arrivata alla docente di violazione del sistema del. È stato più di un insegnante del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Maglie, in provincia di, ad aver segnalato il fenomeno alla dirigenzascuola, dove laAnnarita Corrado sarebbe ormai sempre più convinta che dietro quelle curiose incursioni informatiche ci sia almeno uno. In un caso in particolare, infatti qualcuno si è introdotto nel sistema informaticoscuola per modificare l’esito di una verifica in classe non andata come sperato. Come riporta il Mattino, losospettato sarebbe riuscito a entrare nel sistema protetto ...