La curiosità e i suoi percorsi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 novembre 2022) La curiosita? battesenza precedenti per l’invenzione, l’innovazione e l’imprenditorialita?. La persona curiosa si dimentica degli schemi e delle regole generalmente usate per approcciare i problemi e lascia piu? spazio all’osservazione scevra da ogni tipo di vincolo, al fine di trovare soluzioni innovative. La curiosita? e? fonte di rischi. Originata dal fascino di un esperimento condotto su un cavallo, l’attivita? di ricerca sul cateterismo cardiaco (test invasivo utilizzato in cardiologia), valse a Werner Forssmann il Premio Nobel per la Medicina. Urf Larsson (Traveling as a source of inspiration, in: Cultures of Creativity. The Centennial Exhibition of the Nobel Prize, Science History Publication, USA, 2002) osserva che lo scienziato fu ostracizzato dalla comunita? medica per il modo curioso con cui conduceva iesperimenti. Il ...