Fantamondiale | Qatar-Senegal | i consigli sul pronostico

Aldawsari (ARA) Clamoroso al Mondiale in: l'Argentina di Messi stecca l'esordio e perde contro l'Arabia Saudita. Una sconfitta che ha dell'incredibile anche per il modo in cui è arrivata, con i ...Il gioco lanciato da Sky Calcio Club: costruisci la tua squadra dei sogni per il Mondiale in. Il modulo scelto è il 4 - 3 - 3, a disposizione 300 'fantamilioni' e la scelta tra tre giocatori per ogni ruolo. Da Ronaldo a Messi, fino all'allenatore: gioca anche ...Con la partita Galles-Iran si avvia la seconda giornata di questi Mondiali di Qatar 2022: ecco i consigli sul pronostico per fare bene al Fantamondiale.• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Pazzo Mondiale. Cadono le grandi (Argentina e Germania), sorprendono le piccole (Arabia Saudita e Giap ...