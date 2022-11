Daniel Pennac | Ho Visto Maradona! | la recensione | Pennac sulle tracce di Maradona

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladi: Ho, il documentario in cui lo scrittore francese esplora l'impatto del campione argentino sull'immaginario collettivo. Disponibile dal 25 novembre su Sky Arte e Sky On Demand. Attraversare Napoli e i suoi luoghi simbolo tra le statuette dei presepi di San Gregorio Armeno, i murales del rione Sanità e vecchie signore che affacciate al balcone intonano il ritornello di Ho. Basta questo ae al regista francese Ximo Solano per realizzare il documentario: Ho, presentato nella sezione ...