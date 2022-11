Violenza sulle donne | i numeri della Questura di Varese a Saronno

(Di giovedì 24 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il camperdiin piazza aper contrastare la. Si è tenuto nella mattinata di mercoledì il sit inPolizia di Stato, che sotto le insegne dello slogan “Questo non è amore”, ha portato in piazza una forte presa di posizione per contrastare il fenomeno... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il 24 novembre è il 328º giorno del calendario gregoriano. Mancano 37 giorni alla fine dell'anno Giornata Internazionale Contro laDonne Santi del giorno: Santa Flora di Cordova (Martire) Etimologia: Floriana , deriva dal latino 'flos - floris', 'fiore', questo diminutivo femminile discretamente attestato in tutta ...La polizia ètracce di altri tre uomini anche loro campani. Conseguenze ci saranno anche per ...sono iniziati con lancio di fumogeni e bottiglie per poi degenerare in episodi digravi ...I lavori della donna, morta due anni fa di melanoma dopo essere stata curata con tecniche alternative al centro Anidra di Borzonasca, saranno esposti nelle ...Le iniziative dell’Assessorato Pari Opportunità della Città di Casale Monferrato L’assessore Sapio: «Sarà l’occasione per riflettere e discutere su una delle piaghe più drammatiche di questi anni».I d ...