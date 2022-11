Uruguay Corea del Sud | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di giovedì 24 novembre 2022) All’Education City Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tradel Sud:All’Education City Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar tradel Sud. L'articolo proviene da Calcio News 24.

All'Education City Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tradel Sud: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Education City Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar tra...Mondiali di calcio Qatar 2022 - dove vederli in TV e streaming FASE A GIRONI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE: 11.00 Svizzera - Camerun (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play) 14.00...Uruguay-Corea del Sud apre l'ultimo girone dei mondiali di calcio in Qatar: guarda la partita in diretta streaming, gratis e in italiano.Il difensore del Napoli e della Corea del Sud Kim Min-jae ha parlato al Guardian alla vigilia della sfida contro l'Uruguay: "Non ...