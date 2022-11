Tensioni tra avvocato e giudice | scatta lo sciopero a Nola

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Na) – Un vivace scambio di battute trainiziato nell’aula del tribunale di(Napoli) è proseguito fra relazioni ed esposti, che hanno portato a prese di posizione delle organizzazioni di appartenenza e addirittura alla proclamazione di unoda parte della camera penale per il 5 dicembre. E’ accaduto nel corso di un processo per minacce con l’uso di armi con un unico imputato. La tensione è esplosa tra il difensore di quest’ultimo, Paola Caruso, iscritta al Foro di, e ilonorario Rossana Ferraro, che peraltro è ancheiscritto al Foro di Santa Maria Capua Vetere, nell’udienza del 14 novembre scorso, durante l’esame dell’imputato, quando quest’ultimo ha iniziato a ...

Volleyball.it

... sollevata frequentemente in riferimento allepolitichePechino e Washington. A Zhengzhou non ci si limita ad assemblare componenti provenienti da altre parti del mondo. Al contrario il ...Amore : in coppia, circolano, al partner non piacerà affatto il vostro desiderio di ... Potrebbe essere giàbreve tempo Amore : in coppia, il dialogo con la dolce metà è sul bello/stabile ... Cuneo: Tensioni tra l'AD Borgna e coach Zanini Il dirigente si dimette Tre giorni di tensioni, negoziati serrati e attacchi incrociati. Poi l'intesa al fotofinish: l'Ue è riuscita a mettere d'accordo Serbia e Kosovo intorno ad una proposta che scongiura una nuova escalat ...Nella Commissione di inchiesta sul 6 gennaio starebbero aumentando le tensioni tra lo staff di diversi parlamentari e la repubblicana Liz Cheney. Il Washington Post racconta che alcuni consiglieri se ...