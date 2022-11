Rubato dal convento | ritrovato dai Carabinieri | manoscritto del ‘600 torna a casa

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma – Era stato trafugato nottetempo. E dopo anni, grazie all’intervento dei, un anticominiato, risalente al 1633,in mano ai frati. Il prezioso, un antico graduale, di considerevoli dimensioni, con capilettera istoriati e figurati da padre Francesco da Ischia per il Cardinale Scipione Borghese, è stato restituito dal Comandante deidel Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Firenze, Cap. Claudio Mauti, al Ministro Provinciale dei Frati Minori, Fr. Luciano De Giusti, in rappresentanza della Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori. Il libro era stato trafugato in un epoca imprecisa dalla chiesa di Santa Maria del Gesù ed è stato restituito presso il Centro Culturale dei Frati Minori della Provincia di San Bonaventura presso ...

Ragusa, 24 novembre 2022 - Avevano appena rubato da un'auto in sosta una scala professionale del valore di oltre 200 euro i due pregiudicati con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. (ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Prima è scappato dalla comunità dove era ospite a Genova e poi, sotto effetto di droghe, ha rubato una macchina e una moto ed ha compiuto furti in alcuni negozi nel Tigullio. Un 44enne, con precedenti, è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato per rapina impropria, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale.