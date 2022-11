Rabiot avvisa la Juventus | “Con queste prestazioni le altre squadre mi noteranno!”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 24 novembre 2022) Non usa sicuramente mezzi termini Adrien, centrocampista dellae della nazionale francese, quest’anno protagonista, da titolare, causa infortuni, del mondiale in Qatar, sulla sua situazione contrattuale. Sappiamo infatti che lasta contrattando il rinnovo con l’entourage del ragazzo, che stando alle notizie che ci arrivano, chiede uno stipendio annuale di 10 milioni di euro, cifra probabilmente troppo alta per il budget a disposizione della società, che prende tempo.calciomercatorincara la dose: “Non avrei problemi a trovare un’altra squadra” In un’intervista in seguito alla partita contro l’Australia, doveha spiccato per l’ottima prestazione, il centrocampista francese, a La Repubblica, rilascia ...