Programmi TV di stasera | giovedì 24 novembre 2022 Real Time racconta la storia di Teresa Buonocore | uccisa per aver denunciato le molestie subite dalla figlia

(Di giovedì 24 novembre 2022)con le figlie Rai1, ore 19.45: Brasile-Serbia Calcio. In diretta dallo Stadio Lusail, match utile per il gruppo G della Coppa del Mondo di Calcio del Qatar. Telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani, interviste di Stefano Rizzato, in studio Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio. Rai2, ore 21.20: Che c’è di Nuovo Attualità. La legge di stabilità: a chi dà e a chi toglie la manovra del governo Meloni? E poi la protesta degli studenti contro la scuola del “merito” e un viaggio tra i clienti di una piattaforma online dove chiunque può pubblicare a pagamento contenuti espliciti. Sono i temi del quarto appuntamento con il programma condotto da Ilaria D’Amico e ideato da Alessandro Sortino; in studio, tra gli altri, il sottosegretario ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi, lo scrittore Erri De Luca e Morgan. Rai3, ...

E poi senz'altro il mio primo one woman show, "Sesono qui". Prima di allora avevo sempre ... Iche ami "Seguo "Propaganda live" di Diego Bianchi, "Otto e mezzo" di Lilli Gruber, "...su Rai 1 alle 20.00 Brasile - Serbia Scende in campo questa sera una delle squadre più attese e spettacolari: si tratta della ...L’appuntamento, dunque è per stasera giovedì 24 novembre, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Il programma va in onda in chiaro su TV8, ...Se non sai cosa vedere stasera in TV, ecco 10 programmi da seguire assolutamente in prima serata. Tanta scelta tra film, serie e show di intrattenimento ...