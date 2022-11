Palazzo Chigi si tinge di rosso | l' omaggio del governo riunito in piazza Colonna

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022)si colora di. In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, alle 19.20, la facciata della sede delè stata illuminata dai riflettori che, oltre a proiettare il colore simbolo della lotta alla violenza di genere, ha mostrato i nomi di 104 donne vittime di episodi di odio e violenza quest'anno. Al momento dell'accensione tutti i componenti dell'esecutivo, concluso il Consiglio dei ministri, si èinteramente in, Giorgia Meloni in testa, per testimoniare la vicinanza alle vittime di femminicidio. A tre anni dall'approvazione della normativa nota come "codice" che, in analogia con i codici d'accesso ospedalieri, ha introdotto nuovi reati, procedure e corsie prioritarie per i casi di ...