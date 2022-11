Ostia | violentò una 14enne nei locali di una scuola abbandonata | 40enne in manette

(Di giovedì 24 novembre 2022)– I poliziotti del X Distretto Lido, al termine di approfondite indagini, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di unmagrebino. È accusato di aver violentato unaitaliana, affetta dalla sindrome di Tourette, lo scorso 26 ottobre (leggi qui), mentre dormiva nella stanza che aveva messo a disposizione della vittima e di alcuni suoi amici all’interno di una, di cui lo stesso è custode e che fino a quel momento aveva ospitato una struttura della protezione civile., giallo sul presunto stupro di una: tra smentite e testimonianze Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti, dopo ...

La ricostruzione dell'incidente Secondo la prima ricostruzione, la Volkswagen percorreva via delle Pinete in direzione. All'altezza dell'incrocio con via Castore e Polluce si è scontrata contro ...le mareggiate hanno mandato sott'acqua interi stabilimenti, tra cui 'La vecchia pineta' e lo 'Shilling', rimasto praticamente distrutto. Problemi anche più gravi a Fiumicino, dove è stato ...