LIVE Portogallo-Ghana 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | gol di Cristiano Ronaldo annullato per un fallo!

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42?prova il sinistro, ma viene murato dalla difesa ghanese. 40? 5 minuti alla fine del primo tempo! 38? Secondo corner consecutivo per la formazione africana. 37? Primod’angolo del match per il. 36? Ilprova l’ennesimo cross con Otavio, ma la difesa Ghanese sta praticamente facendo catenaccio. 33? Ennesimo corner per i portoghesi. 31? CLAMOROSO! L’arbitro annulla un gol diper un presunto fallo in attacco commesso pochi istanti prima! 29? Abdul-Samed commette fallo su Bruno Fernandes, la panchina portoghese protesta, c’erano gli estremi per un’ammonizione. 28? L’arbitro esorta il portiere ghanese a velocizzare i rilanci. 27? Joao Felix prova il destro a giro, ...

Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...LE FORMAZIONI UFFICIALI: in arrivo. Ghana : in arrivo.Sport - Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Portogallo e Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo ...