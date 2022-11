“Il Parlamento europeo è uno sponsor dell’omosessualità” | gruppo hacker filorusso manda in tilt il sito dell’istituzione

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 novembre 2022) In risposta alla risoluzione delpassata ieri con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni che definisce la Russia un “sostenitore del terrorismo”, ilpro-russo diKillnet ha violato i sistemi dell’Eurocamera. A dare la notizia il portavoce, Jaume Duch, che ha lanciato l’allarme con un tweet. “La disponibilità delweb dell’Eurocamera è attualmente compromessa dall’esterno a causa di un elevato traffico di rete esterno. Questo traffico è legato a un attacco Ddos (Distributed Denial of Service). I team delstanno lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile”. BetterCyber, un’azienda che si occupa di sicurezza informatica, ha confermato che la paternità del cyberattacco è da ...