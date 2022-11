Il Giappone che batte la Germania non è una grande sorpresa L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nell’editoriale di oggiha raccontato la partita di ieri travinta dai nipponici per 2-1 in rimonta ai Mondiali in Qatar 2022. E ha spiegato perché, in fondo, non è una. E come i calciatori siano cambiati rispetto allo scorso Mondiale del 2018 in Russia dove persero contro il Belgio per 3-2 dopo essere stati in vantaggio 0-2. Sono rimasti storditi e ammaccati, vicino a Rostov-sur-le-Don, il 2 luglio 2018. (…) Quattro anni e mezzo dopo, li abbiamo ritrovati più sorridenti e leggeri fieri di questo successo iniziale contro la(2-1), una delle favorite. Infine, le facce non erano le stesse (…) È emersa una nuova generazione: «L’allenatore, Hajime Moriyasu, ha accompagnato bene questo passaggio dal 2018, come ci ha raccontato prima di ...