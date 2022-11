Il figlio di Maria Prudenza | dopo averla nascosta nel congelatore | “Stava al fresco lì | stava bene”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Ci è entrata perfettamente, vabbè era piccolina mia mamma” racconta ildella donna trovata morta in casa e messa nela Ceglie Messapica. Mentre gli investigatori indagano, per capire se davvero la donna è morta il 17 novembre come dice suo, e non da diversi mesi, come sostengono invece i parenti che non riuscivano più a vederla e a sentirla, l’uomo parla con i giornalisti e spiega i motivi per i quali ha deciso di mettere sua madre in un “pozzetto”. Era nelquando i Carabinieri sono arrivati in casa,la segnalazione delle nipoti.Bellanova, aveva 82 anni e da quasi un anno, le sue nipoti, non riuscivano a vederla. Quando andavano a casa, ildiceva che non poteva uscire. Quando ...