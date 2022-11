Calcio | Mondiali 2022 | il Ghana sigla un record storico | in negativo | contro il Portogallo

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Al termine dei primi 45 minuti tra, match valido per la prima giornata aidiin Qatar (per il girone H), una statistica a dir poco curiosa è stata resa nota da OptaAnalyst riguardo alla formazione ghanese, che lascia intendere sul tipo di match condotto dalla squadra di Otto Addo. Per 45 minuti (che in realtà diventano 47 contando i due minuti di recupero) ilnon ha mai toccato il pallone nell’area di rigore avversaria, come si può evincere dal tweet presentato a seguire. Match esclusivamente difensivo, senza mai impensierire la retroguardia portoghese: è la prima squadra in questa edizione deia riuscirci.. Aliou Cisseé: “Match con il Qatar ...