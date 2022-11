Bargiggia “Napoli su due attaccanti in caso di addio di Osimhen”

Sarà un mercato avaro quello di gennaio per il: il club azzurro potrebbe fare solo una massima due operazioni: se Demme dovesse chiedere la ... come conferma Paolo. L'esperto di ...Calciomercato. Il giornalista Paolo, ai microfoni di 7Gold nel corso del programma ' Il Processo ', ha parlato delle possibili scelte delin vista della prossima stagione. Calciomercato ...Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato due giocatori monitorati dal Napoli in caso di addio di Victor Osimhen ...Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato sul suo profilo Twitter alcuni profili seguiti dal Napoli ...