Attenta Juve | ti scippano Perin | per tutelarsi i bianconeri propongono uno scambio

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 24 novembre 2022) Mattiaha dimostrato di essere un ottimo portiere in questo inizio di stagione, ma la sua avventura allasi complica e non poco. Il secondo portiere è sempre stato un ruolo fondamentale in casantus, perché l’estremo difensore deve essere assolutamente affidabile in qualsiasi circostanza, per questo motivo ihanno sempre cercato di acquistare elementi di primo piano. Nonostante non sia mai stato in grado di poter prendersi i galloni da titolare, Mattiaè ampiamente da considerarsi come un portiere tra i migliori in Italia, tanto è vero che in molti lo vorrebbero in Nazionale. LaPresseLa sua condizione di riserva purtroppo non gli dà l’opportunità di poter convincere il tecnico Roberto Mancini, con l’allenatore di Jesi che giustamente preferisce dare la priorità ai ...