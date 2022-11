Anzio | ubriaco al volante provoca un incidente e uccide un uomo | arrestato

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 24 novembre 2022)– Nella tarda serata di ieri, 23 novembre 2022, a seguito di numerose segnalazioni al numero d’emergenza 112, i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo sono intervenuti su un gravestradale dove sono rimaste coinvolte due auto. Nella prima autovettura, che viaggiava da Torvajanica in direzione di, vi era un 20enne alla guida, con il padre seduto al lato passeggero e nella seconda, che procedeva nella direzione opposta, un 38enne con la compagna. L’impatto violento si è verificato all’altezza di Colle Romito. Immediati i primi soccorsi, a seguito dei quali l’seduto a lato passeggero della prima auto è stato trasportato, in condizioni critiche, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma dove è poi deceduto per le ferite riportate. Le altre persone rimaste coinvolte nel sinistro, invece, ...