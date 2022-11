Rdc | Conte | ' ad agosto calcio nel sedere | è disumano' **

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Stiamo parlando di 660mila persone e dietro quello persone ci sono nuclei familiari. E'dire a queste persone: adfinisce il 'metadone di Stato', finisce la pacchia per usare il linguaggio della Meloni. Significa che lo Stato li accompagna sull'orlo del baratro e poi gli dà adunnelmentre invece accarezza evasori e corrotti. E' un mondo capovolto. Ha letto male la nostra Costituzione". Così Giuseppea Controcorrente su Rete4. "Io in campagna elettorale ho detto che ora occorreva lavorare alle politiche attive del lavoro. Noi dovevamo lavorare a questo".

A partire dal 2024 il governo ha previsto due nuove misure: al posto dell'subentreranno due ... Il sussidio era stato introdotto nel 2019, con il governo1 di Movimento 5 Stelle e Lega . Era ...Ad avanzare nuove idee per modificare la misura istituita dal primo governo, col sostegno ... Nuove idee che arrivano nell'ambito della ristrutturazione delannunciata dalla presidente del ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, news. Manovra, non ci saranno la tassa sulle consegne, né sui giochi. LIVE ...Il governo Meloni è intervenuto sul reddito di cittadinanza come annunciato in campagna elettorale e come da programma del ...